دمياط تستعد للجمعة البيضاء 2021

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، محمد فايد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وسلامة الجحر رئيس شعبة الأثاث وأحمد أبو شامة عضو مجلس إدارة الغرفة، ومسعد الرداد نائب رئيس شعبة الأثاث، لبحث سبل تنشيط السوق المحلي وخلق آفاق جديدة للترويج للأثاث الدمياطي.وفي هذا الصدد؛ أعلنت "المحافظ" بدء تنظيم فاعليات "الجمعة البيضاء لعام٢٠٢١" (Damietta White Friday2021) والذي من المقرر تنفيذه الصيف المقبل بهدف إنعاش حركة سوق الأثاث بالمحافظة، إذ سيشارك بالحدث ما يقرب من ٢٠٠ معرض، وذلك لتحقيق استراتيجية تنشيط السوق التجاري بشكل عام والمتمثل في المطاعم والفنادق والحلويات، مؤكدة أنه من المقرر أن يستمر ذلك الحدث الترويجي لمدة شهر كامل لتطوير منظومة التسويق من خلال التواصل مع العملاء وتوفير خدمات ما بعد البيع لدى المعارض المشتركة بالاضافة للترويج لمنتجات دمياط من الأثاث من خلال القنوات الترويجية المختلفة وفق خطة مناسبة.وعلى الجانب الآخر، أعرب مسئولو الغرفة التجارية عن تقديرهم لجهود محافظ دمياط والذى بدا واضحًا بالدعم الذى قدمته للفاعلية الأولى المُنظمة فى ٢٠١٩ والتى لاقت نجاحًا واسعًا آنذاك.