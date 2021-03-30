السكة الحديد: 40 دقيقة مدة تأخيرات خط «القاهرة - الإسكندرية»

قالت مصادر مطلعة في هيئة السكة الحديد إن معدل تأخيرات قطارات القاهرة - أسوان وصلت إلى نحو 55 دقيقة وذلك اليوم الثلاثاء.أضافت المصادر، لـ«الدستور»، أن معدل تأخيرات قطار خط القاهرة - المنصورة - دمياط وصلت إلى نحو 45 دقيقة، وكذلك تأخيرات خط القاهرة - الإسكندرية وصلت 50 دقيقة.