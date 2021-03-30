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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة مؤسسة فاروق حسني فرع العمارة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:11 م
مسابقة مؤسسة فاروق
مسابقة مؤسسة فاروق حسني
جمال عاشور
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أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائزين جائزة العمارة، وتبلغ قيمة جائزة العمارة 100 ألف جنيه، 50 ألفا للمركز الأول و30 ألفا للمركز الثاني، و20 ألفا للمركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول مشاركة جماعية كلًا من محمد منصور محمد ياقوت، محمد هيثم محمد صلاح، نهال منير عبد السلام صالح، سلمي وائل محمد سامح طه وحصولهم على درع التكريم وشهادات التقدير، والمركز الثاني مشاركة جماعية لكل من عمر أحمد حسين محمد، سيف محمد سعد محمد، محمود طارق محمود إبراهيم، عبد الله هشام رشاد عبد السلام، والمركز الثالث مناصفة بين كلًا من مشاركة فردية للمتسابق سعيد رضا سعيد على، ومشاركة جماعية لكلًا من يسري حسن محمد خليل، محمد محمود شاكر عبد العليم، مريم أشرف نسيم توفيق، وحصل علي شهادة تقدير للمجهود والتميز لكلًا من هشام سامح فؤاد السيد مرسي، أنس محمد طه إمام.

تقدم لمسابقة العمارة هذا العام عدد 27 متسابقًا من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية حيث تأهل منهم للمرحلة النهائية 10 متسابقين ما بين مشاريع فردية وأخري جماعية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة العمارة كلًا من:
المهندس المعماري شهاب مظهر.
‎والمهندس الاستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
والمهندس المعماري حاتم السعيد.

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