أزمة القناة.. والسد الأزمة

المشهد الختامى لأزمة سفينة الحاويات البنمية المشئومة، التى كانت تسد شريان تجارة العالم، رافقه مشهدان محتملان لنهاية أزمة ذلك السد الإثيوبى الملعون، الذى يهدد شريان حياة المصريين والسودانيين: نهاية سعيدة نتمناها، وأخرى ليست كذلك، حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم، يبدد هذا التهديد ويضمن عدم حدوث أى أضرار أو تداعيات سلبية.

على ضفاف قناة السويس، طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسى العالم، وأكد أن القناة قادرة وباقية، وتعهد بتوفير كل الاحتياجات والأدوات لتطوير قدراتها. وفى تعليقه على تطورات مفاوضات السد الإثيوبى، حذر من المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشددًا على أن المساس بحقنا فى المياه خط أحمر، وإننا نتطلع للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، ونسعى للحصول على حقنا فى مياه النيل لا أكثر.

تأثيرات الأعمال العدائية، كما قال الرئيس فى المؤتمر الصحفى العالمى، تمتد لسنوات طويلة. ومعروف أن الدول القوية تعتمد فى التفاوض على التحدث بلين والتصرف بخشونة، بعكس ما تفعله الدول الضعيفة، التى تتحدث بخشونة، مع أنها تدرك جيدًا أنها لن تتحمل عواقب أى تصرف خشن. وعليه، قال الرئيس بوضوح: «أنا مابهددش حد، وعمرنا ماهددنا وحوارنا رشيد جدًا». لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن «ماحدش حايقدر ياخد نقطة ميّه من مصر، واللى عايز يجرب يجرب»، وكرر «أنا مش باهدد»، مستدركًا: «بس لو ده حصل، المنطقة حاتدخل فى حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد.. وماحدش يتصور إنه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا».

بالتزامن، كان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية يواصل الزن على «خراب عشه»، ويقول إن بلاده أبلغت دونالد بوث، المبعوث الأمريكى للسودان، بأنها ماضية فى الملء الثانى للسد، بزعم أنه جزء من عملية بنائه. مع أنه أشار، خلال المؤتمر الصحفى نفسه، إلى أن وزير الخارجية الإثيوبى، تناول مع «بوث» فرص مساهمة الولايات المتحدة فى دفع عملية المفاوضات وفقًا لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث!

المبعوث الأمريكى قام بجولة فى المنطقة، شملت السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التى تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى. وكان هنا، فى القاهرة، السبت الماضى، وتباحث مع السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، حول تطورات ملف السد الإثيوبى والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول تشغيل السد وملء خزانه. وخلال اللقاء، أكد «لوزا» ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل السد قبل شروع إثيوبيا فى تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وشدد على أهمية أن تتسم المفاوضات بالفاعلية والجدية.

طوال السنوات العشر الماضية، حاولت مصر، بصبر لامس حد البرود، التوصل إلى اتفاق عادل، يتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من بناء السد، دون المساس بحقوقنا وحقوق السودان التاريخية فى مياه النيل. ولم يحدث أن لوحت مصر باستخدام القوة، بل انصب كل تركيزها، ولا يزال، على التفاوض وفقًا لمبادئ القانون الدولى والشرعية الدولية، وحرصت دومًا على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات، بكل شفافية وحسن نية. وفى المقابل، لم يبد الجانب الإثيوبى، خلال كل جولات المفاوضات أى مرونة، ولم يلتزم ببنود اتفاق إعلان المبادئ، الذى تم توقيعه فى مارس ٢٠١٥، أو بمبادئ القانون الدولى الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية.

تأسيسًا على ذلك، أعلنت مصر عن ترحيبها بكل جهد دولى للوساطة، وقبلت مصر الدعوة، التى تلقتها من الإدارة الأمريكية، للمشاركة فى اجتماع دعت إليه وزراء خارجية الدول الثلاث، الذى بدأت، بعده، جولة جديدة من المفاوضات، استضافتها واشنطن، وشاركت فيها الولايات المتحدة والبنك الدولى، بصفة مراقب، وتولى الطرفان صياغة مسودة اتفاق وافقت الدول الثلاث على كل بنوده، ووقعت عليه مصر، فى حين غابت إثيوبيا عن الاجتماع الأخير، ورفضت التوقيع، ما أكد سوء نيتها وعدم رغبتها فى التوصل إلى اتفاق.

أيضًا، دعمت مصر مقترح السودان، لتطوير آلية التفاوض، التى يرعاها الاتحاد الإفريقى، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة. والأخيرة أبدت استجابتها، وعرضت المساعدة. كما أعلن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة عن استعدادهما للتوسط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية. غير أن الخارجية الإثيوبية أعلنت عن رفضها الوساطة الرباعية، بزعم عدم إمكانية «إقحام أطراف أخرى فى مفاوضات سد النهضة فى ظل قيام وساطة إفريقية»!

.. وأخيرًا، نعرف أن قضية ذلك السد صارت نقطة ارتكاز، يتكئ عليها الائتلاف الإثيوبى الحاكم، لإطالة فترة بقائه فى الحكم، بعد عجزه عن الوفاء بتعهداته، وفشله فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. لكننا نعرف، أيضًا، أن قوى دولية عديدة يمكنها، لو أرادت، تجنيب الشعب الإثيوبى، والمنطقة كلها، عواقب عاصفة عاتية، لن تبقى.. ولن تذر.

