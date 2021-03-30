«جنيدي»: قطاع الطاقة ساهم في الإنجازات التي حققتها مصر مؤخرًا

ثمن المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن قطاع الطاقة ساهم بنسبة كبيرة في الإنجازات التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية في جذب الاستثمارات وعملية التنمية.و طالب جنيدي بضرورة إعادة النظر في تفعيل قانون الكهرباء بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع تحرير اسعار الغاز والبترول، كما شدد على أهمية تفعيل المادة رقم 46 في قانون الكهرباء.وتابع رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر خلال السنوات الماضية استطاعت ان تكون مركز اقليمي للطاقة، ولكن يجب تفعيل كافة البنود الخاصة بقانون الكهرباء الجديد.