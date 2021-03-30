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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفني

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:09 م
مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني
جمال عاشور
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أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن أسماء الفائزين بجائزة النقد الفني التشكيلي التي تحمل اسم الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، هذا العام تكريمًا له ولدوره كرئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني التشكيلي.

وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني 60 ستون ألف جنيه، 30 ألف المركز الأول، و20 ألف جنيه المركز الثاني، و10 آلاف جنيه المركز الثالث.

وفازت بالمركز الأول نهال محمد السيد الشامي وحصولها على درع التكريم وشهادة تقدير، والمركز الثاني مناصفة بين كلًا من شيماء محمود أحمد عبد الرحيم، أشرف محمد محمد حسن الصوينى، والمركز الثالث مناصفة بين كلًا من عمرو عصام أحمد عبد المنعم، هاجر رجب محمد عثمان.

وتقدم لمسابقة النقد هذا العام عدد ٢٣ متسابقًا من ٥ محافظات على مستوى الجمهورية، حيث تأهل 5 متسابقين للمرحلة النهائية.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة النقد الفني "التشكيلي" كلًا من السادة:
‎الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع –أكاديمية الفنون المصرية.
‎الدكتورة أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.
‎ الدكتور ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة.
‎الدكتور هاني أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
‎الناقدة فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية.

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