المكسيك: إعطاء 85ر6 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أعطت السلطات المكسيكية 85ر6 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها في البلاد حتى الآن، وفقا للبيانات التي أعلنتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 177 ألفا و186 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف تحتاج المكسيك إلى عامين وتسعة أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح مكون من جرعتين. وقد بدأت عملية التطعيم منذ حوالي 14 أسبوعا في البلاد.ومن جهة أخرى، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 23ر2 مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 201 ألف و832 حالة وفاة. وقد مر عام وأربعة أسابيع منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.