الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات

تردد MBC Drama عرب سات HD



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يبحث الكثير من المهتمين بدراما رمضان وعن، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر رمضان الكريم.ويحتل التردد نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ حيث يبحث مشاهديها عن كيفية ضبطها لما لتقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام مميز عبر مجموعة قنواتها.ويمر العالم في الوقت الراهب بظروف خاصة وذلك من انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكث الجميع في منازله لمشاهدة التلفزيون والمسلسلات الرمضانية والبرامج الممتعة، من خلال البحث عن التردد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021.لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بث تردد قناة ام بي سي دراما على النايل ساتتردد قناة إم بي سي دراما 2021 نايل ساتمعدل الترميز: 27500التردد: 11470.القمر الصناعي: Nilesat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC Dramaأو التردد:معدل الترميز: 27500التردد: 11559.القمر الصناعي: Nilesat – نايل ساتالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Dramaمعدل الترميز: 27500التردد: 11270.القمر الصناعي: عرب سات -Arabsatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC+ DramaMBC+ دراما نايل سات 2021عربساتمعدل الترميز: 27500التردد: 12284.القمر الصناعي: عرب سات -Arabsatالاستقطاب: رأسي V.معامل تصحيح الخطأ: 56.اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama1. اضغط على زر Menu – القائمة.2. سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.3. اختر تثبيت – Installation.4. الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.5. قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.6. قم بإدخال التردد السابق ذكره.7. اختر القطبية (رأسي V أفقي H).8. قم بإدخال معدل الترميز (27500).9. اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.10. قم بعمل حفظ – Save.