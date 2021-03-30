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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:07 م
إم بي سي دراما
إم بي سي دراما
أحمد عاشور
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يبحث الكثير من المهتمين بدراما رمضان ومشاهدة مسلسلات رمضان 2021 عن تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر رمضان الكريم.

ويحتل التردد نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ حيث يبحث مشاهديها عن كيفية ضبطها لما لتقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام مميز عبر مجموعة قنواتها.

ويمر العالم في الوقت الراهب بظروف خاصة وذلك من انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكث الجميع في منازله لمشاهدة التلفزيون والمسلسلات الرمضانية والبرامج الممتعة، من خلال البحث عن التردد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021.

لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بث تردد قناة ام بي سي دراما على النايل سات

تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات


تردد قناة إم بي سي دراما 2021 نايل سات

معدل الترميز: 27500

التردد: 11470.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama

أو التردد:

معدل الترميز: 27500

التردد: 11559.

القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama


تردد MBC Drama عرب سات HD


معدل الترميز: 27500

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

MBC+ دراما نايل سات 2021عربسات

معدل الترميز: 27500

التردد: 12284.

القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 56.

اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama

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طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت


1. اضغط على زر Menu – القائمة.
2. سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
3. اختر تثبيت – Installation.
4. الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5. قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6. قم بإدخال التردد السابق ذكره.
7. اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8. قم بإدخال معدل الترميز (27500).
9. اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
10. قم بعمل حفظ – Save.

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