الآن.. تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 10:07 م
أحمد عاشورطباعة
يبحث الكثير من المهتمين بدراما رمضان ومشاهدة مسلسلات رمضان 2021 عن تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات، حيث تفصلنا أيام قليلة عن بداية شهر رمضان الكريم.
ويحتل التردد نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ حيث يبحث مشاهديها عن كيفية ضبطها لما لتقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام مميز عبر مجموعة قنواتها.
ويمر العالم في الوقت الراهب بظروف خاصة وذلك من انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكث الجميع في منازله لمشاهدة التلفزيون والمسلسلات الرمضانية والبرامج الممتعة، من خلال البحث عن التردد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021.
لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بث تردد قناة ام بي سي دراما على النايل سات
تردد قناة إم بي سي دراما 2021 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
أو التردد:
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
معدل الترميز: 27500
التردد: 11270.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
MBC+ دراما نايل سات 2021عربسات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12284.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
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1. اضغط على زر Menu – القائمة.
2. سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
3. اختر تثبيت – Installation.
4. الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5. قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6. قم بإدخال التردد السابق ذكره.
7. اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8. قم بإدخال معدل الترميز (27500).
9. اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
10. قم بعمل حفظ – Save.
ويحتل التردد نسبة مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ حيث يبحث مشاهديها عن كيفية ضبطها لما لتقدمه من برامج ومسلسلات وأفلام مميز عبر مجموعة قنواتها.
ويمر العالم في الوقت الراهب بظروف خاصة وذلك من انتشار وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث يمكث الجميع في منازله لمشاهدة التلفزيون والمسلسلات الرمضانية والبرامج الممتعة، من خلال البحث عن التردد لمشاهدة مسلسلات رمضان 2021.
لذلك يستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي كيفية ضبط إشارة بث تردد قناة ام بي سي دراما على النايل سات
تردد قناة إم بي سي دراما على النايل سات
تردد قناة إم بي سي دراما 2021 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
أو التردد:
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
تردد MBC Drama عرب سات HD
معدل الترميز: 27500
التردد: 11270.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
MBC+ دراما نايل سات 2021عربسات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12284.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 56.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
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طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت
1. اضغط على زر Menu – القائمة.
2. سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
3. اختر تثبيت – Installation.
4. الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
5. قم باختيار القمر Nile sat Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
6. قم بإدخال التردد السابق ذكره.
7. اختر القطبية (رأسي V أفقي H).
8. قم بإدخال معدل الترميز (27500).
9. اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
10. قم بعمل حفظ – Save.