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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

ماما بركة: «مش هتنازل عن حلمي ونفسي أقابل الشيف شربيني» (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:58 م
مبروكة ياسين
مبروكة ياسين
نور أيمن
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"ماما بركة" لقب ذاع سيطه وسط عالم تحضير الطعام، منذ سنوات إذ تعلق قلب مبروكة ياسين علي بأواني الطهي ووجبات الطعام مذ بلوغها سن الـ15 ربيعًا، فكانت تبدع في تجهيز الوجبات حتى اليوم.

قالت ماما بركة، صاحبة الـ65 عامًا، لـ"الدستور"، إن مثلها الأعلى كانت الطاهية القديمة منى عامر صاحبة برنامج الطبخ الشهير بالقناة الثالثة التي اعتادت متابعتها وتطبيق وصفاتها بحذافيرها: "كان حلمي أكون زيها وعندي برنامج خاص بيا".

وتابعت أنها لم تكن تتخيل أن يتقق حلمها بعد انشغالها بحياتها الخاصة وتربية أبنائها وحدها بعد سفر زوجها وابتعاده عن تحمل مسئوليتهم:" فوجئت بكم هائل من المتابعين والمشجعين لي على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي".

استكملت أنها في أفراح أقاربها وجيرانها دائمًا تلعب دور الطاهي، وكان الطعام يلقى استحسان الجميع، فطالبها البعض بتدشين قناة للطبخ ونشر مقاطع الفيديو على يوتيوب؛ ليتثني للجميع الاستفادة بخبرتها في تجهيز الطعام.

أوضحت أن الأمر لقى استحسان عدد كبير من المتابعين في مختلف دول العالم، وساعدها أولادها في ذلك لتشتهر حول العالم العربي بلقب "ماما بركة":" أسعد لحظات حياتي وأنا واقفة قدام البوتجاز".

يكمن حلم ماما بركة في أن تكون صاحبة برنامج تلفزيوني يعرف الجيل الجديد على أسرار الطبخ القديمة، والتي تساعدهم في تجيهز طعام بسيط ولذيذ بدون تكاليف باهظة،منوهه أن هناك العديد من الاضافات التي يضعها الشيفات الكبار على الوجبة دون دلعي ترفع من قيمتها، ما يحول دون تنفيذها في البيوت المصرية البسيطة.

استطردت: "ست البيت المصرية بتعمل الأكل بأقل إمكانيات ممكنة وتزوق الطبق وكأنك في أشهر وأشهى مطاعم العالم بما يتواجد في منزلها:" نفسي أعرّف الناس أن الأكل ممكن يطلع حلو بأقل امكانيات".

اختتمت ماما بركة حديثها بأن أحلامها عديدة في مقدمتها مقابلة الشيف شربيني، وأن يرزقها الله ببرنامج خاص، وأن تصير شيف عالمية ترفع علم مصر في مسابقات الطبخ.

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