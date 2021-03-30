ضبط شخص استولى على مليونى جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، والاستيلاء على أموال الدعم.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخصوص بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء مستوليًا بذلك على أموال الدعم، محققًا من جراء ذلك أرباحا غير مشروعة.بالفحص تبين استيلاؤه على أموال الدعم دون وجه حق بناءً على ما جاء بتقرير الجهات المختصة، حيث بلغ إجمالى المبلغ المستولى عليه اثنين مليون وأربع مائة وخمسة وستين ألفا وستمائة وأربعة وأربعين جنيهًا.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.