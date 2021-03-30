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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف يكرم أمهات الشهداء خلال احتفالية بيت العائلة بالإسكندرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:53 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالية تكريم أمهات الشهداء والأم المثالية وأمهات ذوي الهمم، والتي نظمتها بيت العائلة بالإسكندرية، للتأكيد على دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة، واعترافا بالدور المؤثر الذي تقوم به الأم المصرية والتضحيات الكبيرة التي تقدمها.

وخلال الاحتفالية؛ ثمن الشريف الدور الكبير والمؤثر الذي يقوم به بيت العائلة في المجتمع السكندري، مؤكدا أن المجتمع المصري نسيج واحد لا فرق بين مسلم ومسيحي فإن جميع المصرين أخوه تجمعهم المحبة والعلاقات الطيبة التي بنيت عبر التاريخ.

وقدم المحافظ التحية لجميع أمهات الشهداء من الجيش والشرطة، وأمهات ذوي الهمم، معربًا عن سعادته بتواجده اليوم للاحتفال مع أمهات الإسكندرية، مؤكدا علي الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى تخصيص عام ٢٠١٧ ليكون عاما للمرأة المصرية هو أكبر دليل على أن الدولة تدعم وتعزز خطوات المرأة المصرية وتعمل على تمكينها في جميع المجالات.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الإسكندرية أمهات شهداء الجيش والشرطة وعدد من الأمهات المثاليات وأمهات ذوي الهمم، مؤكدا أن مكتبه دائما مفتوح لاستقبال جميع الأمهات وتلبيه احتياجاتهم وحل المشكلات التي تواجهها.

حضر الاحتفال؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء ا.ح حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية، والدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة بالإسكندرية، والأب ابرام إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والقس بولس عوض أمين عام مساعد بيت العائلة بالإسكندرية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، ورؤساء الاحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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