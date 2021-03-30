«المحمول»: مبيعات سوق الهواتف تأثرت بنسبة 50% بجائحة كورونا

قال المهندس محمد المهدي وكيل شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة إن مبيعات سوق الهواتف المحمول خلال الربع الأول للعام الجاري شهدت حالة من الركود بسبب الموجه الثالثة جائحة فيرس كورونا المسجد "كوفيد ١٩" مشيرا إلي تأثر القوة الشرائية بنسبة ٥٠% خلال هذه الفترة.وتوقع "المهدي" استعادة السوق حجم مبيعاته خلال الربع الثاني للعام الجاري " ابريل- يونيو" موضحا أن حجم الواردات من الهواتف الذكية تغطي السوق ومناسبة جدا للقوة الشرائية الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية لعمليات الشحن والتخزين.وقال وكيل الشعبة إن السوق المصري يتمتع بثقة الشركات العالمية ويصل حجم المبيعات السنوية نحو ٢٠ مليون وحدة بقيمة تتراوح بين ٤٥- ٥٠ مليار جنيه سنويا مشيرا إلي أن الأسعار لم تتأثر بالأزمة العالمية خلال جائحة كورونا.وأوضح المهدي أن مبيعات المصريين من الهواتف الذكية زادت مقارنة بنسبة الهواتف التقليدية واحتل التابلت والهواتف الكبيرة نسبة عالية من مبيعات السوق خلال العام الجاي.