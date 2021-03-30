فاروق حسني: الشباب المتقدم لمسابقة «الثقافة والفنون» يطمئننا على مصر

قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إننا فقدنا قيمة عالمية كبير، وهو الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، رئيس لجنة جائزة النقد الفني بالمؤسسة، لافتا إلى أن الأعداد التي تقدمت للمسابقة من الشباب تطمئننا على مستقبل الوطن، لأنه الأوطان لا تبنى إلا بالفنون والإبداع والثقافة.جاء ذلك على هامش إعلان مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أسماء الفائزين بمسابقتها في دورتها الثانية.وأضاف أن مسابقة العمارة سببت له قلق كبير، لعدم تقدم أحد إليها فترة فتح باب التقدم للجائزة، حتى اليوم الأخير من يوم غلق باب التقدم فوجئنا بكم هائل من المعماريين يتقدمون للجائزة، موضحا أن العمارة أمر مهم للبلاد.وكان قد افتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ونجيب ساويرس، والدكتور أشرف رضا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، المعرض الفني للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثانية، والمقرر إعلان أسماء الفائزين فيها بعد قليل.وعقب الافتتاح حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاحتفالية، والتي أكدت خلالها على تقديم الوزارة كل الدعم لمؤسسة فاروق حسني.وأهدى فاروق حسني درع المؤسسة لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تقديرا لدورها في العمل الثقافي.