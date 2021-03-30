رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فاروق حسني: الشباب المتقدم لمسابقة «الثقافة والفنون» يطمئننا على مصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:51 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
طباعة
قال الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إننا فقدنا قيمة عالمية كبير، وهو الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، رئيس لجنة جائزة النقد الفني بالمؤسسة، لافتا إلى أن الأعداد التي تقدمت للمسابقة من الشباب تطمئننا على مستقبل الوطن، لأنه الأوطان لا تبنى إلا بالفنون والإبداع والثقافة.

جاء ذلك على هامش إعلان مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أسماء الفائزين بمسابقتها في دورتها الثانية.

وأضاف أن مسابقة العمارة سببت له قلق كبير، لعدم تقدم أحد إليها فترة فتح باب التقدم للجائزة، حتى اليوم الأخير من يوم غلق باب التقدم فوجئنا بكم هائل من المعماريين يتقدمون للجائزة، موضحا أن العمارة أمر مهم للبلاد.

وكان قد افتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ونجيب ساويرس، والدكتور أشرف رضا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، المعرض الفني للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثانية، والمقرر إعلان أسماء الفائزين فيها بعد قليل.

وعقب الافتتاح حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاحتفالية، والتي أكدت خلالها على تقديم الوزارة كل الدعم لمؤسسة فاروق حسني.

وأهدى فاروق حسني درع المؤسسة لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم تقديرا لدورها في العمل الثقافي.

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي