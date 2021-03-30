جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الرقابة علي المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦.فبناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكرى، رئيس وحدة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل، رئيس وحدة المفرقعات، بٱشراف العميد طارق إمبابى، والسيد عبد الفتاح عبده عبد الفتاح، مسئول الأمن الجمركي، مفادها اعتزام المدعو ع. ع. ا، سوداني الجنسية، تهريب قطعة معدنية يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.وبالعرض علي حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود، ومحمود عابد، وحسين عبد اللاه، ومحمود رشدى، مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، فتبين وجود قعطة من المعدن بوزن ١٠٠ جرام تقريبا قابلة للعجز والزيادة يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس مخبأة داخل جيب سرى بداخل حقيبته الشخصية.قرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، تحرير محضرضبط جمركي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، وحرره محمود مختار وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.