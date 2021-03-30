رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:49 م
محاولة تهريب سبيكة
محاولة تهريب سبيكة من الذهب
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب سبيكة من الذهب بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الرقابة علي المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦.

فبناء على مذكرة معلومات من النقيب محمد بكرى، رئيس وحدة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل، رئيس وحدة المفرقعات، بٱشراف العميد طارق إمبابى، والسيد عبد الفتاح عبده عبد الفتاح، مسئول الأمن الجمركي، مفادها اعتزام المدعو ع. ع. ا، سوداني الجنسية، تهريب قطعة معدنية يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس فى الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض علي حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة من ممدوح محمود، ومحمود عابد، وحسين عبد اللاه، ومحمود رشدى، مأمورى الجمرك لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية، فتبين وجود قعطة من المعدن بوزن ١٠٠ جرام تقريبا قابلة للعجز والزيادة يشتبه في كونها من معدن الذهب النفيس مخبأة داخل جيب سرى بداخل حقيبته الشخصية.

قرر أحمد جعفر، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، تحرير محضرضبط جمركي رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١، وحرره محمود مختار وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي