خبراء يمنيون يحذرون من انفجار «صافر»

حذر خبراء يمنيون من أن استمرار وجود الناقلة صافر في ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة، في ظل مراوغة جماعة الحوثي بمنع وصول فريق فني تابع للأمم المتحدة من أجل صيانة وفحص السفينة.وتحاول جماعة الحوثي استخدام خطر الناقلة صافر كورقة ضغط في عمليات التفاوض على إنهاء الحرب في اليمن.وفي السياق، قالت الأكاديمية اليمنية أروى الشمري في تصريحات لـ«الدستور» إن عودة المخاوف تأتي لأن انفجار نافلة النفط صافر سيؤدي إلى مزيد من الزحام المروري في واحد من أكثر الممرات المائية ازدحاما بالعالم، وهو باب المندب.وأضافت «الشميري» أن انفجار ناقلة النفط «صافر» أصبح محتملا، وقد يتسبب في إغلاق ميناء الحديدة الذي يعد البوابة التي تمر منها 90% من الإمدادات الغذائية والطبية والمساعدات لليمنيين، و«صافر» كذلك قنبلة بيئية موقوتة تفوق في خطورتها مرفأ بيروت وانهيار سد مأرب.وأكدت أن حل الأزمة بيد التحالف لأنه لم تُجر له أي صيانة منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2015.من جانبه، قال فارس البيل، أكاديمي وباحث سياسي يمني، في تصريحاته لـ«الدستور» إن ناقلة النفط صافر حتى الآن قنبلة موقوتة في البحر الأحمر وللأسف يتعامل معها المجتمع الدولي بنوع من المقايضة مع الحوثيين وهذه كارثة بيئية كبيرة لن تضر اليمنيين وحدهم بل ستضر التجارة الدولية، والحوثي وجد في هذا الناقلة ورقة ضغط كبيرة يضغط بها على المجتمع الدولي.وأضاف «البيل» أن الحوثي يهدد المجتمع الدولي، لكن الحل الأكيد هو بيد المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين الذين لا يولون اهتماما بتدمير البيئة السمكية والثروة البحرية في البحر الأحمر وإن حدثت الكارثة سيحتاج المجتمع الدولي لمعالجتها ثلاثين عاما.وأكد الأكاديمي اليمني أنه حال انفجرت ناقلة النفط صافر ستدمر البحر الأحمر وستكون من أكبر كوارث الطبيعية في العالم ومع ذلك لا يهم الحوثيين كل ذلك، قائلا: "هناك ٢٠٠ ألف صياد سيفقدوا عملهم.. لا يهم الحوثيين أن المخزون السمكي في البحر الأحمر سيدمر عشرات الآلاف من أطنان الأسماك، لذلك لو المجتمع الدولي اتخذ هذه الورقة كنوع من الضغط الكبير على الحوثي ربما يحقق نجاح، كما أحذر من أن الناقلة ستتسبب في تسريب نفطي".