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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس طالب ووالده بتهمة دهس شقيقتين بالمنوفية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 09:15 م
حبس
حبس
ولاء القاضى
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قررت نيابة الشهداء برئاسة المستشار عبدالرحمن مقلد، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس الطالب الذى تسبب فى مقتل شقيقتين بشارع بورسعيد بمدينة الشهداء، بسيارة والده التي كان يقودها بسرعة جنونية، وأبيه وذلك بتهمة الإهمال وتمكين نجله من قيادة السيارة رغم أنه حدث، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث الشهداء بمديرية أمن المنوفية، بقيادة مقدم أحمد كشك رئيس المباحث، من ضبط «أ.ي.ا»، طالب في المرحلة الثانوية، بعد أن صدم شقيقتين بسيارة مسرعة يقودها في شارع بورسعيد بمدينة الشهداء، في مشهد أثار حالة من الرعب بين الأهالي.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبدالله جلال يفيد بضبط شاب، بعد أن قام بالمرور مسرعًا وصدم أختين كانتا تمشيان على جانب الطريق، وهما «ش، م، ع» و«أ، م، ع»، حيث فشلت محاولات إنقاذهما، ولقيتا مصرعيهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والفحص تبين للمقدم أحمد كشك، رئيس المباحث، أن الشاب طالب بالصف التاني الثانوي من سكان مدينة الشهداء، ووالده دكتور شهير، كما تبين أن الضحيتين أختان وتعملان بمحل تملكانه في شارع بورسعيد، وكانتا قد أغلقتا المحلل متوجهتين إلى منزلهما أمام مبنى التأمينات بمدينة الشهداء، فقام شاب بالمرور مسرعًا وصدمهما صدمة قوية فارقتا من خلالها الحياة.

وأثار الحادث غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لعدم تواجد مطبات صناعية على الطريق تحد من الحوادث، وندد الكثير من رواد مواقع التواصل بالعاملين على المرور لعدم تواجدهم في المكان وقت الحادث.

كما تعاطف الآلاف من رواد مواقع التواصل لموت الأختين وتركهما لأطفالهما، اللتين كانتا تسعيان لأجل تربيتهم، ونددوا جميعًا بالثأر من الجاني، والذي هو نجل دكتور شهير بالمدينة.

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