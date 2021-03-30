محافظ أسوان: شركة متخصصة لتأمين وإدارة حديقة درة النيل وميدان المحطة

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد إحدى الشركات المتخصصة في التأمين والحراسة والبيئة برئاسة اللواء عصام الشربينى والتابعة لإحدى الجهات السيادية، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، بجانب مديرى المشروعات والشئون المالية والقانونية والتعاقدات والمشتريات.وتناول اللقاء استعراض أسلوب إدارة مشروع التطوير والتجميل الشامل بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحى القديم وأيضًا الموقف الدولى بمنطقة كركر، مع عرض منظومة تحقيق السيطرة التأمينية الكاملة والحراسة والبيئة المحيطة بهذا المشروع الحيوى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى وإعطاء الاستمرارية النموذجية له ليكون بمثابة واجهة حضارية تظل في أبهى صورها أمام ضيوف المحافظة من الزائرين والسائحين.وطالب اللواء أشرف عطية مسئولي الشركة التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لاستثمار كافة الإمكانيات المتاحة بمشروع التطوير والتجميل بما يحقق عوائد إيجابية تساهم بشكل مباشر في الإدارة الناجحة له مع إنطلاق عمل الشركة في منتصف إبريل القادم، على أن تقوم الوحدة المحلية بالبدء في إزالة ورفع الإشغالات بالسوق السياحى والتعاون مع الشركة لنقل المخلفات المختلفة بمكونات المشروع حتى يتسنى العمل بالمنظومة الجديدة بشكل متكامل.وأوضح المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة إضاءة البر الغربى المواجه لمشروع التطوير وإضافة منظومة الصوت والإضاءة المبهرة به، مع وضع برنامج محدد بتوقيتات زمنية للعروض المتنوعة التي سيشملها هذا المشروع ليكون بمثابة إضافة جديدة من الأفكار الإبتكارية التي تنفذها المحافظة لخلق متنفس حيوى للمواطن والزائر لأسوان.