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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا والاتحاد الأوروبي يعرضان على «حمدوك» التوسط في سد النهضة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:38 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
محمد عمر
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أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على دعمهما للمرحلة الانتقالية في البلاد، فيما عرض الأخيران التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بالمبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي روبرت فان دوول والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان برايان شوكان، حسب وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وبحث اللقاء تطوير أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما تطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية.

وبحث اللقاء تطوير أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيثُ تطرق اللقاء إلى جملة من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية.

وأشاد حمدوك بتقديم واشنطن القرض التجسيري الذي سدد به السودان متأخراته للبنك الدولي، ما يفتح أبوابًا عديدة لعودة تعاون السودان مع المؤسسات المالية الدولية كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للسودان اقتصاديًا وسياسيًا.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للمشاركة في مؤتمر باريس المزمع عقده في مايو المقبل.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي وممثل الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم للمساعدة في حل قضايا الانتقال بجانب المساعدة في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مثل سد النهضة، ووعد الجانبان بدعم التحضير والمشاركة في مؤتمر باريس خاصة ما يتصل بجذب الاستثمارات الخارجية للبلاد.

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