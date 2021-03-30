البحرين والمملكة المتحدة تبحثان التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الثلاثاء، مع وزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، جيمس كليفرلي، علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها خدمةً للمصالح المشتركة، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، وعدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأشاد الزياني- وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)- بالعلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية الدور البناء الذي تقوم به اللجنة البحرينية- البريطانية المشتركة وفرق العمل والجهود التي تبذلها لتعزيز هذه العلاقات، وضرورة مواصلة التشاور والتنسيق المشترك تجاه كافة القضايا السياسية والتحديات التي تواجه المنطقة.من جانبه، أشاد كليفرلي بما تشهده علاقات التعاون الثنائي من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الحكومة البريطانية على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والإسهام في دفع مسيرة التعاون إلى مجالات أشمل.وترأس الوزيران الاجتماع الثالث عشر للجنة البحرينية البريطانية المشتركة، حيث تم استعراض القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها التعاون الأمني ومتعدد الأطراف والتجاري.ووقع وزير الخارجية ووزير شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة على خطة العمل المشترك.