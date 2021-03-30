أمريكا: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 3. 30 مليون

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 3. 1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 732 ألفا و938 حالة.





وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 141 حالة وفاة.

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة بنسبة 2. 0% مقارنة بنفس الوقت أمس الإثنين حتى اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3. 30 مليون حالة إصابة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2. 0%.وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 66. 3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.