ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 465007

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان، اليوم، إلى 465007 بعد تسجيل 2668 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 6184 منذ بادية الجائحة.وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.