«الصحة» تقترح حلا بديلا لـ«موائد الرحمن» في رمضان

الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وما يصاحبه من تجمعات عائلية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب عبدالفتاح بضرورة توزيع وجبات مغلفة بدلًا من إقامة موائد رحمن وسرادقات إفطار أو التواصل مع المؤسسات الخيرية المعتمدة لتوصيل الوجبات على المحتاجين في كافة ربوع مصر.وأكد أن الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية وتطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيقى مصر من انتشار موجة ثالثة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات والتأهب في كافة المستشفيات، مع التشديد على تطبيق بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى.