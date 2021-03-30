رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» تقترح حلا بديلا لـ«موائد الرحمن» في رمضان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:57 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفتاح
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
حذر الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، وما يصاحبه من تجمعات عائلية للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب عبدالفتاح بضرورة توزيع وجبات مغلفة بدلًا من إقامة موائد رحمن وسرادقات إفطار أو التواصل مع المؤسسات الخيرية المعتمدة لتوصيل الوجبات على المحتاجين في كافة ربوع مصر.

وأكد أن الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية وتطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة سيقى مصر من انتشار موجة ثالثة من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعدادات والتأهب في كافة المستشفيات، مع التشديد على تطبيق بروتوكولات العلاج وإجراءات مكافحة العدوى.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

الحكومة تحظر إقامة الموائد الرمضانية وتمنع الاعتكاف بالمساجد

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي