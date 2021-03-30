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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«وقفة رجالة» الأعلى مشاهدة ومبيعات تذاكر في تاريخ السعودية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:34 م
فيلم وقفة رجالة
فيلم وقفة رجالة
محمد مجدي
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حقق فيلم "وقفة رجالة" إنجازًا جديدًا بعد عرضه في المملكة العربية السعودية، إذ حقق أعلى إيرادات لفيلم في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنه أعلى عدد تذاكر مباعة في المملكة، وهذا استكمالًا لما يحققه الفيلم من نجاح في دور العرض المصرية.

وحصد فيلم "وقفة رجالة" إيرادات وصلت لـ24 مليون جنيه حتى الآن، متصدرًا بها في شباك التذاكر المصري، بعد 10 أسابيع عرض، حيث انطلق في دور العرض المصرية يوم 14 يناير الماضي، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها دور العرض وعدم العمل بكامل طاقتها.

فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخي، إيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم، للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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