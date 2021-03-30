إلزام أحمد سعد بدفع 500 ألف جنيه مؤخر صداق سمية الخشاب

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، بإلزام الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب برقم 2241 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر للحصول على مؤخر صداقها.كان عماد لطفي طاهر، محامي الفنانة سمية الخشاب، قدم خلال التحقيقات مستندات تفيد عدم حصول موكلته علي المؤخر الخاص بها وقدره خمسمائة ألف جنيه خلال فترة زواجها من طليقها الفنان أحمد سعد بعقد الزواج الشرعي المؤرخ في 2017/10/20 وبعد ذلك قام بتطليقها بتاريخ 2019/3/30 طلقة أولى رجعة وانقضت عدتها لأقرب الأجلين "الطلاق أو الوفاة".وطالب محامي الفنانة سمية الخشاب إلزام المدعى عليه الفنان أحمد سعد، بسداد قيمة المؤخر الموثق بالقسيمة، وقدره 500 ألف جنيه، وقدم لهيئة المحكمة الأوراق التي تفيد بعدم حصولها على المؤخر المتفق عليه.يذكر أن محكمة الأسرة حكمت في دعوى المتعة والعدة في الشهر الماضي للفنانة سمية الخشاب بمبلغ مالي وقدره "مائتان وسبعون ألف جنيه" بواقع ثلاثين ألف جنيه عن مدة 3 شهور عدة ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا للمتعة.