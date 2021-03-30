رئيس البرازيل يواجه ضغوطًا بسبب فشله فى إدارة أزمة كورونا

استبدل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو 6 وزراء فيما يواجه انتقادات متزايدة بسبب فشله في إدارة الأزمات أثناء جائحة فيروس كورونا.وتم نشر التعديل الوزاري الواسع في الجريدة الرسمية، اليوم، وذكرت الصحيفة أن من بين الوزراء المقالين وزير الخارجية إرنستو أراوجو ووزير الدفاع فرناندو أزيفيدو إي سيلفا. وسيخلفهما الدبلوماسي المحترف كارلوس ألبرتو فرانكو فرانكا، والجنرال والتر سوزا براجا نيتو، كبير موظفي الرئاسة سابقا.وكان حجم التعديل مفاجئا للكثيرين حيث لم يشر إليه بولسونارو ولا معظم الوزراء.ولم يتم التلميح إلى رحيل أراوجو إلا مؤخرا.