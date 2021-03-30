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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن يجرى تحرياته عن مدير إدارة إعلانات فى اتهامه بالتزوير

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:09 م
الأمن
الأمن
محمد عيسي
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حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام مدير سابق بإدارة إعلانات للجنايات بالتزوير في القضية رقم ١٢٩٣٦ لسنة ۲۰۲۰ جنایات دار السلام المقيدة برقم ۱۵۸۸ لسنة ٢٠٢٠ کلی حلوان.

جاء في أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، انتقل إلى حيث أیقن تواجده وضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه عثر بحوزته على بطاقة رقم قومی ورخصة قيادة خاصة بوظيفة أستاذ قانون دولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

أضاف أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهم بإثبات ذلك البيان على خلاف الحقيقة بموجب خطاب بها ثبت بكتاب مصلحة الأحوال المدنية أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم صدرت بموجب خطاب صادر من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

اتهمت النيابة (محمد.ع)، 53 سنة، مدير إدارة إعلانات سابق "محبوس على ذمة القضية رقم ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۹ حصر أموال عامة عليا.

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