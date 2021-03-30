رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: مخيمات المهاجرين الجديدة في جزر اليونان تهدف لتحسين أوضاعهم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:50 م
المفوضة الأوروبية
المفوضة الأوروبية
وكالات
طباعة
قالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، إيلفا يوهانسون، خلال زيارة لليونان، اليوم، إن مخيمات المهاجرين الجديدة التي سيتم بناؤها في الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة تهدف إلى تحسين أوضاعهم بشكل كبير هناك.

وذكرت يوهانسون أن السكان المحليين اضطروا إلى تحمل عبء ثقيل غير متناسب، وأن المخيمات الجديدة، في ليسبوس على سبيل المثال، تهدف إلى تحسين الوضع لكل من المهاجرين والمقيمين.

وأضافت يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس في أثينا: "هناك بالطبع حدود لصبر المواطنين، وهناك ضغط غير متناسب على هذه الجزر. ولهذا السبب من المهم اتخاذ خطوات ملموسة لبناء منشآت جديدة وملائمة، حتى لا ينتهي الأمر بالمهاجرين أبدا في وضع مثل (وضع مخيم)
موريا مرة أخرى".

كان مخيم موريا المكتظ احترق في سبتمبر الماضي، وتم نقل سكانه إلى مخيمات مؤقتة.

موضوعات متعلقة

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة


الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

الأكثر قراءة

تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 أبريل

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

فاروق حسنى: وزارة الثقافة أثقلت المؤسسة فى الوسط الإبداعى

664 متسابقا.. تعرف على أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للرسم

مؤسسة فاروق حسني تعلن أسماء الفائزين بمسابقة النحت

أسماء الفائزين بجائزة فاروق حسني للتصوير الفوتوغرافي