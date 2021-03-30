الاتحاد الأوروبي: مخيمات المهاجرين الجديدة في جزر اليونان تهدف لتحسين أوضاعهم

قالت المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، إيلفا يوهانسون، خلال زيارة لليونان، اليوم، إن مخيمات المهاجرين الجديدة التي سيتم بناؤها في الجزر اليونانية شرقي بحر إيجة تهدف إلى تحسين أوضاعهم بشكل كبير هناك.وذكرت يوهانسون أن السكان المحليين اضطروا إلى تحمل عبء ثقيل غير متناسب، وأن المخيمات الجديدة، في ليسبوس على سبيل المثال، تهدف إلى تحسين الوضع لكل من المهاجرين والمقيمين.وأضافت يوهانسون، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس في أثينا: "هناك بالطبع حدود لصبر المواطنين، وهناك ضغط غير متناسب على هذه الجزر. ولهذا السبب من المهم اتخاذ خطوات ملموسة لبناء منشآت جديدة وملائمة، حتى لا ينتهي الأمر بالمهاجرين أبدا في وضع مثل (وضع مخيم)موريا مرة أخرى".كان مخيم موريا المكتظ احترق في سبتمبر الماضي، وتم نقل سكانه إلى مخيمات مؤقتة.