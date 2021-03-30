«تموين الغربية» يضبط أسماكًا غير صالحة للاستخدام

نجحت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، في ضبط سيارة محملة بـ2 طن من الأسماك المجمدة، قبل توزيعها وطرحها على المحلات والأسواق، لبيعها للمواطنين.وكان المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرًا بتمكن الرقابة التموينية، من ضبط 2 طن "أسماك مجمدة ومدخنة" معبأة داخل عبوات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة (قائد سيارة) بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.