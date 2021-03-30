4040 إصابة بكورونا فى بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، 4040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و56 حالة وفاة.وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن السلطات البريطانية أشارت إلى أن 30.6 مليون شخص تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا.يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بريطانيا يصل إلى حوالي 4.3 مليون إصابة، وما يقارب 127 ألف حالة وفاة.