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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1271 إصابة بكورونا فى الكويت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:25 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و271 إصابة جديدة وعشر وفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و1308 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230 ألفًا و821 حالة، والوفيات إلى ألف و308 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 215 ألفًا و250 حالة بنسبة بلغت 93.2%.

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