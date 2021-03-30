1271 إصابة بكورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و271 إصابة جديدة وعشر وفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و1308 حالات شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 230 ألفًا و821 حالة، والوفيات إلى ألف و308 حالات، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 215 ألفًا و250 حالة بنسبة بلغت 93.2%.