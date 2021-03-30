تأجيل محاكمة لحام هتك عرض فتاة من ذوى الهمم بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة لحام لاتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى جلسة مايو المقبل، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين أحمد عبدالوهاب تركي، محمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.ترجع أحداث القضية رقم 34992 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد ببلاغ من شقيقة المجني عليها بقيام شخص بهتك عرض شقيقتها بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، عن قيام المتهم "أ. م. أ"، 33 سنة، لحام، باستدراج المجني عليها "أ. ال. ر"، في العقد الثالث من العمر، من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" إلى سطح عقار وقام بحسر ملابسها عنها وتعدي عليها جنسيًا كرها عنها.وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها إدراكها أقل من الطبيعي ولا تستطيع التواصل بصورة جيدة كما تبين التعدي عليها جنسيا وبعرض المتهم عليها أصدرت صياحًا وإشارات مشيرة عليها أنه مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.