نشوب حريق هائل فى شونة لتخزين القش بالغربية

شب حريق هائل في شونة لتخزين قش الأرز بقرية قرانشو بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في شونة مكابس "قش الأرز" بقرية قرانشو بدائرة مركز بسيون.على الفور، انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء، والإسعاف إلى موقع الحادث، وجارٍ السيطرة على الحريق حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء و3 لوادر و2 حفار للسيطرة على النيران ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق.