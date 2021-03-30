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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مع قرب انتهائه.. استمرار توافد المواطنين على معرض كتاب الدقي للأطفال

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:03 م
معرض كتاب الدقي
معرض كتاب الدقي
آية سالم
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على الرغم من اقتراب انتهاء فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال والذي ينتهي 1 أبريل القادم، فإنه ما زال هناك توافد كبير من المواطنين وأطفالهم على المعرض منذ انطلاقه خلال الأيام الماضية.

وأكد العديد من الأهالي أن معرض كتاب الدقي للأطفال هو حدث يستحق الاهتمام والزيارة من قبل الأهالي، خاصة أنه يركز على تنمية مهارات الطفل على عكس معارض الكتاب الأخرى التي تهتم بالكبار، كما أنهم حارصون على المشاركة في كل دورة من دورات المعرض.

انطلقت فعاليات معرض كتاب الدقي للأطفال، يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس الجاري، ويستمر حتى 1 أبريل القادم، حيث يضم كميات كبيرة من كتب الأطفال بمختلف أنواعها، والدخول مجانًا بشرط ارتداء الكمامات الطبية حرصّا على سلامة رواد المعرض والمواطنين.

يضم المعرض خلال الدورة الحالية ما يقرب من 150 ألف كتاب متنوع ما بين تعليمي وتثقيفي وغيرها ما بين كتب باللغة العربية وأخرى بالإنجليزية، للأعمار تبدأ من 3 سنوات وحتى 14 سنة، كما تشمل ألعابًا تعليمية للأطفال، وهناك ركن مخفض يضم قرابة 7000 آلاف كتاب بسعر موحد 5 جنيهات.

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