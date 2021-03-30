عميد «إعلام الأزهر»: على الباحثين أن يضعوا في أولوياتهم الموضوعات ذات الصبغة الإسلامية

أكد الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر خلال "السمنار" العلمي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ لقسم الإذاعة والتليفزيون أن إعلام الأزهر يزخر بمجموعة من الباحثين المتميزين والجادين والذين يشرفون جامعة الأزهر في مختلف المحافل العلمية.وأضاف: على الباحثين أن يضعوا في أولوياتهم الموضوعات ذات الصبغة الإسلامية التي تعبر عن الهوية الإسلامية وتدعم قضايا الأمة.عقُد السمنار بحضور الدكتور إسلام عبد الرؤوف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والدكتور محمود عبد العاطي رئيس القسم السابق والدكتور ضياء سعد مقرر السمنار وعدد من المدرسين والهيئة المعاونة بالقسم.وناقشت الجِلسة العلمية عددًا من الأفكار والأطروحات البحثية المقدمة لتسجيل درجتي الدكتوراه والماجستير.