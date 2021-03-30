أحد أقارب قاتل نجلته بمطروح: يعانى من اضطرابات نفسية بعد انتحار والده

قال باسط السعيطي، محام وأحد أقارب الأب الذي قتل نجلته بقالب طوب لعدم تنظيف المنزل، أن "ح. د" يعاني من اضطرابات نفسية خلال الفترة الأخيرة بعد وفاة والده منتحرًا داخل خزان مياه.وأضاف "السعيطي" أن قاتل نجلته يقيم بمفرده مع أولاده الـ4 وأن لديه ابنا صغيرا يبلغ من العمر 8 أشهر، حيث إن زوجته تركته بعدما تعدي عليها بالضرب وقطع شعرها، مشيرًا إلى أن الجاني عقب التعدي على نجلته واحدث إصابتها التي أدت لوفاتها قام بإبلاغ شيخ العائلة وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية وتم القبض عليه.وكان قد أنهى عامل حياة نجلته عقب الاعتداء عليها بقالب طوب، لعدم قيامها بإنهاء أعمال تنظيف المنزل بمنطقة عزبة الطواهر بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح.وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ"الدستور، أن "حمد. د" عامل، اعتدى على نجلته "آية. ح. د"، 14 عامًا، بالضرب بقالب طوب لعدم قيامها بإنهاء أعمال تنظيف المنزل، لافتًا إلى أنه بعد قتلها قام بإبلاغ الشرطة، وتم القبض عليه والتحفظ على جثمان الفتاة في ثلاجة المستشفى.وأضاف المصدر، أنه بعد وصول الفتاة إلى مستشفى مطروح العام والكشف عليها تبين أن الفتاة بها إصابات "كدمة بالعين اليسرى وورم وسحجات شديدة بالوجه والجسم ولا يوجد بها أي علامات حيوية، مؤكدًا أنه تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.