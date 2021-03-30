انعقاد السمنار العلمي الثاني لقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة الأزهر

عُقد ظُهر اليوم الثلاثاء ٣٠ مارس "السمنار" العلمي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ لقسم الإذاعة والتليفزيون بجامعة الأزهر، بحضور الدكتور إسلام عبد الرؤوف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون والدكتور محمود عبد العاطي رئيس القسم السابق والدكتور ضياء سعد مقرر السمنار وعدد من المدرسين والهيئة المعاونة بالقسم.ناقشت الجِلسة العلمية عددا من الأفكار والأطروحات البحثية المقدمة لتسجيل درجتي الدكتوراه والماجستير.