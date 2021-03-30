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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطار بضائع يصيب شخصين أثناء عبورهما مزلقان قرية البستان بالدلنجات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:06 م
قطار بضائع
قطار بضائع
البحيرة معوض هويدى
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أصيب شخصان بكسور ورجوح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، جراء اصطدام قطار بضائع بهما أثناء عبور مزلقان قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقلهما للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات، يفيد بوصول مصابين بحادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخصين لمزلقان قرية البستان بدائرة المركز اصطدم بهما قطار بضائع.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "شعبان سعيد عبد العليم" 42 عامًا، ومقيم بقرية الوكيل، بكسر مضاعف بالقدم اليسرى وجرح رضى بالرأس، و"رضا أمين محمد عوض"، 31 عامًا، بكدمة شديدة بالرأس وجرح متهتك بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وجار تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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