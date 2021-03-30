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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير بلجيكا لبحث تعزيز العلاقات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:05 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، السيد فرانسوا كورنيه ديلزيوس، سفير بلجيكا لدى جمهورية مصر العربية، لتطوير أطر التعاون المشتركة وتعزيز وتقوية العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة، جاء ذلك بحضور عمرو الديب، القنصل الفخري لبلجيكا.

ورحب المحافظ بسفير بلجيكا في عروس البحر الأبيض المتوسط، عاصمة مصر الثانية، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية على أتم الاستعداد لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وخاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب، ليس فقط في المجال السياحي، لكن أيضا على الصعيد التجاري والاقتصادي والثقافي.

من جانبه؛ وجه السفير الشكر للمحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته البالغة في التواجد في مدينة الإسكندرية لما لها من عوامل جذب سياحي كبيرة، مؤكدا رغبته في زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين.

وأضاف أن الإسكندرية من أهم محافظات الجمهورية ولها طابع مميز، وأنه سيعمل على دفع وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار وسيكون هناك مزيد من التعاون بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وجمعية رجال الأعمال ببلجيكا لزيادة حجم الواردات والصادرات بين البلدين، مما يسهم في التنمية الاقتصادية بشكل عام.

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