نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الفاكهة المتساقطة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح، الكمثري، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكاكي) مراعاتها، خلال شهر ابريل.تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولًا: أهم العمليات1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.ثانيًا: التسميد:في حالة الأشجار التي تروى بالغمربمعدل 21– 1 كجم نترات نشادر + 21– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 41 كجم سلفات ماغنسيومشجرة.في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.تعطي الشجرة 41 كجم نترات نشادر + 41 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 41 كجم سلفات ماغنسيوم 1 م3 ماء ري.أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهرثالثا: برنامج الريالسنة الأولى 16 لتر الشجرةالسنة الثانية 32 لتر الشجرةالسنة الثالثة 46 لتر الشجرةالسنة الرابعة 50 لتر الشجرةالسنة الخامسة 60 لتر الشجرةبرنامج الرييتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرةرابعًا: برنامج المكافحةمقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانيةوالعنكبوت الأحمر والاكاروس المبطط1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + 12سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + 12سم مادة ناشرةلمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء + 12سم مادة ناشرة2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم الترماء + 12سم مادة ناشرة3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم 00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة4-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لتر ماء او اكتيلك 150سم100لتر ماء5-مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم 200كتر ماء6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم200لتر ماء+ توبسين 120 جم 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي7-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.