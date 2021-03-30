نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الفاكهة المتساقطة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:58 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح، الكمثري، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكاكي) مراعاتها، خلال شهر ابريل.
تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.
ثانيًا: التسميد:
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 21– 1 كجم نترات نشادر + 21– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 41 كجم سلفات ماغنسيومشجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.
تعطي الشجرة 41 كجم نترات نشادر + 41 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 41 كجم سلفات ماغنسيوم 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لتر الشجرة
السنة الثانية 32 لتر الشجرة
السنة الثالثة 46 لتر الشجرة
السنة الرابعة 50 لتر الشجرة
السنة الخامسة 60 لتر الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعًا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
والعنكبوت الأحمر والاكاروس المبطط
1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + 12سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم الترماء + 12سم مادة ناشرة
3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم 00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة
4-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لتر ماء او اكتيلك 150سم100لتر ماء
5-مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم 200كتر ماء
6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم200لتر ماء+ توبسين 120 جم 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
7-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.
تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.
ثانيًا: التسميد:
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 21– 1 كجم نترات نشادر + 21– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 41 كجم سلفات ماغنسيومشجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.
تعطي الشجرة 41 كجم نترات نشادر + 41 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 41 كجم سلفات ماغنسيوم 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لتر الشجرة
السنة الثانية 32 لتر الشجرة
السنة الثالثة 46 لتر الشجرة
السنة الرابعة 50 لتر الشجرة
السنة الخامسة 60 لتر الشجرة
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعًا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
والعنكبوت الأحمر والاكاروس المبطط
1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + 12سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم الترماء + 12سم مادة ناشرة
3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم 00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة
4-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لتر ماء او اكتيلك 150سم100لتر ماء
5-مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم 200كتر ماء
6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم200لتر ماء+ توبسين 120 جم 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
7-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.