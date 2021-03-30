رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محاصيل الفاكهة المتساقطة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:58 م
الفاكهة المتساقطة
الفاكهة المتساقطة
عبدالناصرمحمد
طباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الفاكهة المتساقطة (التفاح، الكمثري، الخوخ، المشمش، البرقوق، الكاكي) مراعاتها، خلال شهر ابريل.

تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
أولًا: أهم العمليات
1-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.
2-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لايقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.
3- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
5- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
6-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
7- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتي لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.

ثانيًا: التسميد:
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر
بمعدل 21– 1 كجم نترات نشادر + 21– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 41 كجم سلفات ماغنسيومشجرة.
في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.

تعطي الشجرة 41 كجم نترات نشادر + 41 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 41 كجم سلفات ماغنسيوم 1 م3 ماء ري.
أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.
التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر
ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لتر الشجرة
السنة الثانية 32 لتر الشجرة
السنة الثالثة 46 لتر الشجرة
السنة الرابعة 50 لتر الشجرة
السنة الخامسة 60 لتر الشجرة

برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)
30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة

رابعًا: برنامج المكافحة
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
والعنكبوت الأحمر والاكاروس المبطط
1- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمبادة 5% 1.5 سم لترماء + 12سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم 100 لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
لمبادة اكس بمعدل 250 جم 600لتر ماء + 12سم مادة ناشرة
2- البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم الترماء + 12سم مادة ناشرة
3-مكافحة الاكاروسات المبططة برش اباماكس 100سم 00ا لتر ماء + 50سم مادة ناشرة
4-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3سم لكل لتر + مادة ناشرة 12 سم لتر ماء او اكتيلك 150سم100لتر ماء
5-مكافحة اعفان الثمار برش كوسيد 250جم 200كتر ماء
6-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250جم200لتر ماء+ توبسين 120 جم 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الاصابة بعد الرشة الاولي
7-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الارز ويتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق علي الاشجار او رش اكتلك بمعدل 150سم 100 لتر ماء في بداية شهر ابريل.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

السيسى: حضورنا اليوم لقناة السويس رسالة واضحة للعالم


الصور

image description

الخميس.. فتح باب العضوية لنادى دمياط الرياضى

image description

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي لطلاب جامعة دمياط

image description

محافظ دمياط تتفقد مشروعات تطوير الطرق (صور)

image description

ميدان التحرير يستعد لمرور موكب المومياوات الملكية

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة مصطفى محمد في مطار القاهرة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

إخلاء سبيل متهمى الفيرمونت بكفالة 100 ألف جنيه

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ارتفاع نسبة رضا الأمريكيين عن عمليات التلقيح ضد كورونا لـ68%

تردد قناة مكسبي على النايل سات

الكمامة مستمرة.. دراسة: أقنعة الوجه ضرورة حتى مع تلقي لقاحات كورونا

تفاصيل قرار موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

فتح باب المشاركة فى معرض فيصل الرمضانى للكتاب المخفض

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

التشكيلية سمر كامل تشارك في معرض فنون العالم بدبي

قصص حليم.. منديل حرير يكشف قصة حب وقصاصة ورق «الشاهد الوحيد»