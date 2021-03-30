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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قومى المرأة» ببنى سويف يواصل حملة «احميها من الختان»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:19 م
حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب
بنى سويف - محمد حفيظ
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واصل فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة طرق الأبواب بالمحافظة تحت عنوان «احميها من الختان»، والتي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في 27 محافظة، 2021.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف، إن الحملة استهدفت اليوم 7758 زيارة في 17 قرية تم خلالها استهداف 11 ألفا و136 سيدة و3493 رجلا و7221 طفلًا.

وأوضحت محمود أن الرائدات الريفيات نقلت رسائل التي تتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

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