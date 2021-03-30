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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:58 م
فيرمونت
فيرمونت
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استأنفت النيابة العامة على قرار المحكمة بإخلاء سبيل أربعة متهمين في قضية واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.

وكانت الدائرة 27 بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي أخلت سبيل أحمد حلمي طولان ومتهمين آخرين في قضية الفيرمونت، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل الفندق 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة إلا أنه تبين هروب بعضهم التى أمرت بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

وهناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث إن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.

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