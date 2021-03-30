التشكيلية سمر كامل تشارك في معرض فنون العالم بدبي

تشارك الفنانة التشكيلية المصرية سمر كامل في معرض فنون العالم بدبي، والمزمع إقامته في الفترة من 7 حتى 10 من أبريل لهذا العام.تنطلق فعاليات المعرض بمركز التجارة العالمي في دبي، وسط إجراءات السلامة الصحية الاحترازية، من تباعد اجتماعي وتعقيم وغيرها.وتشارك سمر كامل في المعرض بلوحاتها المميزة كفنانة، كما تقوم بدورها التنظيمي والإداري للسنة الثالثة على التوالي بصفتها واحدة من القيمين على المعرض.ويهدف المعرض لإتاحة الفن التشكيلي كما وكيفا، عن طريق تحديد الأسعار المناسبة التي تجعل الأعمال الفنية المشاركة في متناول الجميع، كما يقدم المعرض الفرص أمام الفنانين المشاركين من المحليين والعرب والأجانب من كل أنحاء العالم، للتفاعل وتبادل الخبرات.كما يقدم العديد من المسابقات الفنية، والعروض الفوتوغرافية، وعروض الموضة التي تتخذ الفن التشكيلي كموضوع لها، وينال المعرض الكثير من الاهتمام المحلي والعالمي، وتتجه إليه الأنظار كل عام في هذا الوقت.