غدًا.. قطع الكهرباء عن قريتى الدوية وتزمنت ببنى سويف لـ5 ساعات

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، اليوم، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قريتي تزمنت والدوية بمركز بني سويف، غدا الأربعاء، اعتبارًا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لعمل صيانة بمغذي طحا البيشة.وتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، وناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.