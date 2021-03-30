غلق 15 منشأة طبية وضبط أدوية مدرجة جدول وأخرى مهربة ببنى سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب.وطالب بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة وأن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور بسام رونز، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بدائرة مركزي بني سويف والواسطى ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلكوأسفرت الحملة عن ضبط أدوية مخدرة مدرجة جدول أول وأدوية جنسية مهربة وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية خاصة بالمستشفيات داخل أحد معامل التحاليل بالوسطي، بالإضافة إلى غلق وتشميع 15 منشأة طبية بنطاق مركز بني سويف والواسطى.وشارك في الحملة الدكتورة دينا عبد الباسط، والدكتورة شيماء سلامة، والدكتور مصطفى محمود والدكتورة مريم علاء.