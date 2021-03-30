موت للبيع.. «الدستور» تحقق في انتشار أسواق السكة الحديد

خطر شديد يحيط بالقطارات والقاطنين على جانبي السكة الحديد، بعدما انتشرت ظاهرة الأسواق الشعبية على أطراف قطارات الهيئة داخل محطات مصر والمحافظات التي يقع فيها كل فترة حوادث دامية.مؤخرًا، انتشرت تلك الظاهرة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الأسواق الشعبية سمة أساسية في كل محطات السكة الحديد التي تعيق حركة القطارات والمزلقانات وتؤدي للتزاحم حوله من الباعة والزبائن.وأثارت واقعة اشتعال النيران بنفق قريب من محطة قطارات الزقازيق، أمس الأول، حالة من الجدل بين المواطنين بشأن خطورة الأسواق العشوائية الملاصقة لشريط السكة الحديد، ومدى خطورتها وتأثيرها على حركة القطارات.ووقع الحريق في عدد من المحال بنفق عرابي بالقرب من محطة سكة حديد الزقازيق بالشرقية حيث شبّ داخل 17 محل ملابس وأحذية، واصطفت تلك المحلات على جانبي القطار ضمن سوق شعبي كبير.ليس محطة سكة حديد الزقازيق هى الوحيدة التي يكتظ جانبيها بالأسواق الشعبية، فقد أصبحت سمة أساسية في أغلب محطات السكة الحديد، لترصد "الدستور" في التقرير التالي عدد من تلك الأسواق وخطورتها وتعامل الأهالي معها.نفس الحال يعاني منه شريط سكة حديد شبين الكوم بالقليوبية، وفقًا لـ عمرو محمود، ثلاثيني، أحد سكان المدينة الذي أكد أن السوق الشعبي الموجود على جانبي القطار يزيد من الازدحام حوله.أضاف: "كتير من الأطفال بتموت بسبب الزحمة في السوق والناس مش بتشوف القطر وهو جاي وستات بتجيب معاها عيالها للسوق عشان تشتري خضار منهم اللي بيجري ويلعب والقطر بيجي يشيله".تابع "المفروض يكون فيه فصل بين السوق والسكة الحديد، لأن الزحمة الكتير على القطيب بتخلي الناس متشوفش وأوقات عامل المزلقان بينسى يقفل العبور وقت مرور القطر عشان كدة بتحصل حوادث كتير".نفس المعاناة يواجهها سكان السكة الحديد في المنيا والتي اكتظت بالأسواق الشعبية على جانبي القطار كما تشرح سوسن خيرالله أحد مرتادي السوق الشعبي هنا، قالت: "السوق مليان ناس من الصبح لحد بالليل": "بيكون زحمة الصبح حوالين القطر عشان السوق فيه كل حاجة الخضار واللحمة، وطبعا بتحصل حوادث وأطفال بتموت".أشارت إلى أن قوات الأمن كلما طردت الباعة والزبائن من السوق يعودون من جديد: "كل ما الأمن يمشي البايعين يرجعوا تاني عشان ده مكان أكل عيشهم ميعرفوش مكان تاني".جنوبًا وفي أسيوط، تعاني السكة الحديد من انتشار الأسواق الشعبية الخطرة على جانبي القطار، وكان أحمد شلبي، 32 شاهد على حادث وقع بسبب انتشار السوق الشعبي حول القطارات:"الحوادث بتحصل هنا كل يوم والأسواق دي بقت خطر على العيال والأطفال، وفيه أطفال بتروح مع أهليها السوق والقطر بيدهسهم بسبب الزحمة وأن محدش شايف تحت رجله والمزلقان عطلان والناس مبتحرمش".أوضح أن أحد أبناء باعة الخضروات بالسوق صدمه قطار: "كان بيرص الخضار مع أبوه الصبح وبعد كدة بيعدي من الزحمة مخدش باله أن القطر جاي فرمه تحتيه على طول ولسه أبوه بيقعد بنفس فرشة الخضار عشان معندوش أكل عيش في مكان تاني".وسبق وأن أعلنت السكك الحديد أن الهيئة، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات تجري حملات إزالة يوميًا على جميع التعديات على حرم السكك الحديدية، وجرى إزالة نحو 5 آلاف و700 حالة تعدٍ حتى الآن خلال الفترة الأخيرة.في منتصف العام الماضي وضعت وزارة النقل خطة عاجلة لإزالة التعديات وإغلاق المعابر العشوائيةعلى أشرطة قضبان السكك الحديدية، حيث وصلت التعديات والمعابر العشوائية إلى 9 آلاف و71 حالة، بواقع 3 آلاف معبر عشوائي، و6 آلاف و71 حالة تعد.