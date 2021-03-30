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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:35 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع إسلام ابراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير عام المساعد، والمهندس أحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط، وأعضاء اللجنة المركزية المكلفة بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم ٦١٩ لسنة ٢٠٢٠ واللجان الفنية البالغ عددها خمس لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بالديوان العام ومديري الادارات الهندسية.

وخلال الاجتماع استعراض الموقف الحالى لملف التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والوقوف على آخر المستجدات بكافة المحاور الخاصة بذلك الملف.

وفي هذا الصدد، تابعت "محافظ دمياط" عرض شامل لأعمال الأمانات واللجان الفنية الخاص بالطلبات التى تم البت فيها والطلبات غير المستوفاة للمستندات والمستوفاه وفقًا لبنود قانون التصالح فى مخالفات البناء واللوائح المُنظمة، وجهت بإخطار أصحاب الشأن بإستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كافة الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الإزالة تجاه تلك المخالفات.

كما بحثت "محافظ دمياط" كافة العقبات والمشكلات التي تعوق أعمال تنفيذ الفحص والمعاينة، ووجهت بتذليلها وتلافي أية معوقات، كما أكدت على ضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ تلك الأعمال والمتابعة على الطبيعة.

وناشدت" الدكتورة منال عوض" المواطنين بسرعة الانتهاء من إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، منوهة إلى أن آخر موعد لتقديم طلبات التقنين غدًا الأربعاء ٣١ مارس، مؤكدة أنه لا نية لمد الفترة مرة أخرى.

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