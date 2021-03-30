تجديد حبس عاطل لاتجاره فى المخدرات وحيازة أسلحة بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالى.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.