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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض الفنانين المشاركين بمسابقة فاروق حسنى للثقافة والفنون

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:15 م
فاروق حسني
فاروق حسني
جمال عاشور
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افتتح الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ونجيب ساويرس، والدكتور أشرف رضا، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، المعرض الفني للشباب المشاركين في مسابقة فاروق حسني للثقافة والفنون في دورتها الثانية، والمقرر إعلان أسماء الفائزين فيها بعد قليل.

يذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية بمؤسسة فاروق حسني، زادت إلى خمسة أفرع كالتالي، جائزة التصوير "الرسم" وتبلغ قيمتها 100 مائة ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم الدكتورة علية عبدالهادي، عميد كلية العمارة والفنون سابقًا بجامعة البترا، ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا بجامعة حلوان، والدكتور حسين الشابوري، فنان تشكيلي وخبير التصميم والعرض المتحفي، والدكتور أشرف رضا، والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والفنان سمير فؤاد، فنان تشكيلي، والفنان إيهاب اللبان، نحات ومدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.

وجائزة النحت وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وتضم لجنة التحكيم الفنان عبدالعزيز صعب، أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت، الدكتور شمس القرنفلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور عصام درويش، أستاذ دكتور بقسم النحت، كلية التربية الفنية جامعة حلوان، الفنان ناجى فريد، فنان تشكيلي، نحات، الفنان إيهاب اللبان - فنان ونحات ومدير مجمع الفنون بوزارة الثقافة.

جائزة النقد الفني "التشكيلي" وتبلغ قيمتها 60 ألف جنيه، وتضم لجنة التحكيم اسم الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة سابقًا، الدكتورة أمل نصر، أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور ياسر منجى، الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، الدكتور هاني أبوالحسن أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والناقدة فاطمة على، كاتبة وناقدة فنية.

جائزة التصوير الفوتوغرافي وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وتضم لجنة التحكيم الفنان أيمن لطفى، والفنان عماد عبدالهادي، والفنان جلال المصرى.

جائزة العمارة وتبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وتضم لجنة التحكيم المهندس المعماري شهاب مظهر، والمهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس المعماري حاتم السعيد.

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