إزالة 10 حالات تعد على نهر النيل ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، التي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تمت اليوم إزالة 10 حالات تعد بمركز بني سويف، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 105 حالات تعد على إجمالى مساحة 30 ألفًا و850 مترًا مربعًا، والتي تنوعت ما بين بناء مخالف وأعمال ردم، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.وأشار أحمد إبراهيم، مدير الأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الجاري وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.ونوه عن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجددًا وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.