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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد محيى يطرح كليب «مابقتش شبهى»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:11 م
محمد محيي
محمد محيي
محمد مجدي
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يعود النجم محمد محيي إلى عالم تصوير الأغنيات بعد غياب فترة طويلة، ويطرح فيديو كليب لأغنيته الجديدة "مابقتش شبهي" والتي تحكى فكرتها عن الغدر والخيانة بعد قصة حب، عاش فيها لحظات سعيدة، إلا أنه يبدأ في حوار مع نفسه بعد التغيير والتحول الذى وقع عليه من تأثير هذا الحب الفاشل وغدر مدير أعماله لتواصله مع حبيبته وكذا غدر المنتج الخاص به وفسخ عقده بعد تأثره وعدم اهتمامه بعمله كمطرب، إلا أن صديقه الوفي والذى قام بدوره الفنان محمد جمعة واستطاع تحفيزه وعودته مرة أخرى للغناء، فيجد نفسه يبيع الغالي بسهولة ويرى الحب حكاية عذاب.

تم إعداد وتجهيز التصوير منذ فترة مع المخرج نبيل مكاوي وتم الاستقرار على فكرة تعبر عن معنى ومفهوم كلمات الأغنية، وشارك في التصوير الفنان محمد جمعة، والشاعر مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقى بيرم.

كليب "مابقتش شبهي" كلمات مصطفى مرسى وألحان مدين وتوزيع موسيقى بيرم وهو من إنتاج شركة "R H production - رمضان حسنى" ومن توزيع شركة "digital sound"، وتم طرحه الآن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى محطات الراديو، وعلى شاشة قناة "مزيكا".

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